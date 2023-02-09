Психолог Долгицкий рассказал, почему в современном мире выросло число «маменькиных сынков»

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Психолог Олег Долгицкий рассказал, почему в современном мире среди мужчин так много «маменькиных сынков».

Эксперт пояснил, что так называют мужчин, которые не смогли справиться с эдиповым комплексом. Это выражается в том, что мужчина не стал отдельным от матери взрослым человеком.

Психолог отметил, что в современном мире тенденции безотцовщины усилились кризисом в институте брака, а также увеличением продолжительности жизни, где мужчины живут в целом меньше женщин-долгожительниц. Пример плохой мужской ролевой модели также может сделать из мальчика маменькиного сынка. У ребенка перед глазами должна быть модель сильного и решительного мужчины, с которого он будет брать пример, передает МИР 24.

До этого психологи из Городского университета Гонконга выяснили, какие мужчины чаще всего одобряют сексистское отношение к женщинам. Как оказалось, подобное позволяют себе недовольные жизнью люди, передает Nation news.

Доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, почему россияне, особенно мужчины, редко обращаются за помощью к психологам.