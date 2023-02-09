Песков прокомментировал спор между Кадыровым и генералом Соболевым

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Кремль не участвует в конфликте между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне генералом Виктором Соболевым. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки, — цитирует его РИА Новости.

До этого Кадыров заявил, что считает слова члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, усомнившегося в том, что РФ может «пойти против Польши», говорят о его «готовности проиграть войну». По его словам, страны, входящие в состав ЕС и Североатлантический альянс, называют себя «мировым сообществом», но при этом предоставляют украинской стороне оружие, при помощи которого Киев обстреливает российскую территорию.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. По его мнению, главная цель Североатлантического альянса — вести войну чужими руками.