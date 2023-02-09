«Странное заявление»: генерал Соболев ответил на обвинения Кадырова в готовности сдаться полякам

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Раскритикованный главой Чечни Рамзаном Кадыровым генерал, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что «сдаваться полякам» не собирается. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 9 февраля, в беседе с ИА «НСН».

— Странное, конечно, заявление. Полякам сдаваться никто не собирается. Я бы предпочел с поляками разобраться обычным вооружением, — ответил Кадырову генерал.

По его словам, для этого необходимо восстановить вооруженные силы, чтобы они были способны это сделать. Соболев отметил, что применять ядерное оружие в Польше нет необходимости.

До этого Кадыров обвинил Соболева в готовности «заранее проиграть войну». Глава Чечни предложил тем, кто «в своих мыслях готовится заранее проиграть войну», заблаговременно сдаться, а не вести разговоры. По его мнению, это подрывает авторитет Вооруженных сил РФ и всего государства.

Также глава Чечни назвал сроки завершения спецоперации на Украине. По его мнению, СВО завершится до конца года.