Инна Святенко: Проактивная работа социальных координаторов положительно влияет на восстановление пациентов

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Столичный институт социальных координаторов положительно влияет на процесс восстановления пациентов в московских больницах. Об этом сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Забота о пациенте — это не только медицинская задача, в этом процессе есть и компонент социальной помощи, и поддержки психологического состояния больного. И именно в столичном здравоохранении начался процесс по формированию института социальных координаторов, — сказала она.

По ее словам, в столице запускались новые подходы, протоколы и механизмы помощи в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Святенко добавила, что социальные координаторы ищут близких и родственников, оформляют путевки в геронтологические центры и подают заявки на надомное обслуживание. Она отметила, что в столичных стационарах на данный момент работают 63 психолога и 87 координаторов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель главного врача по онкологической помощи Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Греков рассказал «Вечерней Москве», как в столице устроена система онкологической помощи.