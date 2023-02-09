Ученица химкинского лицея, пострадавшая от нападения одноклассницы, идет на поправку

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

Ученица химкинского лицея № 10, на которую с ножом напала одноклассница и нанесла около 100 ранений, переведена из реанимации в отделение хирургии. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля.

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства, где проходит лечение пострадавшая, отмечают, что у пациентки наблюдается положительная динамика. Ей продолжают оказывать медицинскую помощь, сообщил Telegram-канал «Разборчивым почерком» со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.

Нападение, о котором идет речь, произошла во вторник, 7 февраля. Две пятиклассницы вышли в туалет на третьем этаже учебного заведения. Внезапно одна из девочек набросилась на другую с ножом и нанесла ей около сотни ударов. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а прокуратура организовала проверку.

Недавно стало известно, что мать нападавшей обвинила телевидение и СМИ в том, что они надломили психику ее ребенка. Женщина утверждает, что в произошедшем виноваты журналисты.