Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ученица химкинского лицея, пострадавшая от нападения одноклассницы, идет на поправку

Степан Жирнов
Происшествия
Ученица химкинского лицея, пострадавшая от нападения одноклассницы, идет на поправку
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

Ученица химкинского лицея № 10, на которую с ножом напала одноклассница и нанесла около 100 ранений, переведена из реанимации в отделение хирургии. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля.

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства, где проходит лечение пострадавшая, отмечают, что у пациентки наблюдается положительная динамика. Ей продолжают оказывать медицинскую помощь, сообщил Telegram-канал «Разборчивым почерком» со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.

Нападение, о котором идет речь, произошла во вторник, 7 февраля. Две пятиклассницы вышли в туалет на третьем этаже учебного заведения. Внезапно одна из девочек набросилась на другую с ножом и нанесла ей около сотни ударов. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а прокуратура организовала проверку.

Недавно стало известно, что мать нападавшей обвинила телевидение и СМИ в том, что они надломили психику ее ребенка. Женщина утверждает, что в произошедшем виноваты журналисты.

Подмосковье Врачи Химки Следственный комитет Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте