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МИД Норвегии назвал «чушью» обвинения в подрыве «Северных потоков»

Евгений Белоусов
В мире
МИД Норвегии назвал «чушью» обвинения в подрыве «Северных потоков»
Фото: Pixabay

Утверждения о причастности Норвегии ко взрывам на газопроводах «Северный поток» являются «чушью». Об этом в четверг, 9 февраля, заявили в пресс-службе норвежского МИД.

— Эти обвинения — чушь, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под «Северные потоки», а затем ее активировали норвежцы.

Позднее Херш подтвердил свое авторство. В публикации также утверждается, что американский президент Джо Байден девять месяцев обговаривал теракт со спецслужбами, прежде чем решился одобрить его.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

Норвегия Россия Энергетика Северный поток
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