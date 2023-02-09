Россия и Армения расширят сотрудничество в рамках делового совета
Учредительное заседание Российско-армянского делового совета состоялось 8 февраля в Торгово-промышленной палате России, орган поможет в налаживании связей и коммуникаций между предпринимателями двух стран.
— Нам предстоит работа с межправительственными комиссиями и нахождение дополнительных точек соприкосновения. Теперь и в работе с коллегами из Армении мы ждем новых идей и решений, — заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Он отметил, что в данный момент функционирует уже 77 деловых советов с разными странами мира. Председателем Делового совета с российской стороны была выбрана основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.
Она сообщила, что рост оборота армянских бизнесменов на торговой площадке составляет 76 процентов. Со стороны Армении председателем стала директор сети универсамов «Ереван Сити» Шагерина Мкртчян. В качестве председателя Наблюдательного совета назначен российский бизнесмен и меценат Мгер Аветисян.
Участники наметили план работ на 2023 год и обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества с армянскими предпринимателями.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия является ключевым партнером в сфере безопасности страны.