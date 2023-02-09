Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд арестовал москвича, который почти год насиловал падчерицу своего друга

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал москвича, который почти год насиловал падчерицу своего друга
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, проезд Дежнёва Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы друга. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 9 февраля.

По ее словам, сотрудники СК проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлением.

Ранее стало известно, что 25-летний мужчина в период с 1 мая 2022 года по 28 января 2023 насиловал несовершеннолетнюю падчерицу друга, с которым жил в одной квартире.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Мужчина полностью признал свою вину.

Аресты Изнасилования Следственный комитет Дети Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Непростые обнимания: что такое тактильный голод и как с ним бороться

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте