Суд арестовал москвича, который почти год насиловал падчерицу своего друга

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, проезд Дежнёва Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы друга. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 9 февраля.

По ее словам, сотрудники СК проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлением.

Ранее стало известно, что 25-летний мужчина в период с 1 мая 2022 года по 28 января 2023 насиловал несовершеннолетнюю падчерицу друга, с которым жил в одной квартире.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Мужчина полностью признал свою вину.