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Володин: Госдума подготовит обращение в ООН после расследования Херша о «Северных потоках»

Евгений Жуков
В мире
Володин: Госдума подготовит обращение в ООН после расследования Херша о «Северных потоках»
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме намерены обратиться в ООН из-за новых фактов причастности США к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 9 февраля.

— Давайте возьмем... и подготовим обращение профильного комитета, пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру, — сказал политик.

По мнению спикера нижней палаты парламента, сейчас ООН было бы правильно «дать оценку действиям руководства США». При этом Володин добавил, что в международной организации должны поднять и вопрос об ответственности тех, кто «развязал войну в Афганистане, Сирии, Ливии, Ирак уничтожил».

Ни одна страна не может находиться в безопасности, пока «террористы у власти», цитирует Володина официальный сайт Госдумы.

Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под «Северные потоки», а затем ее активировали норвежцы.

Госдума Вячеслав Володин ООН Россия Северный поток
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