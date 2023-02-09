Вице-спикер МГД Орлов: Москва выстраивает уникальную для мегаполисов транспортную систему

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столица формирует уникальную для мегаполисов транспортную систему, которая будет работать для повышения комфорта жителей Москвы. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказал зампредседателя Московской городской думы Степан Орлов.

— Мы выстраиваем уникальную для мегаполисов такого масштаба транспортную систему, которая будет работать на москвичей и сделает поездки по городу быстрее, удобнее, комфортнее, — заявил политик.

Орлов также напомнил, что за последнюю декаду столичная подземка выросла в полтора раза, были созданы новые возможности для поездок рельсовым транспортом. В текущем году Москву ждет еще два больших события, которые повлияют на то, как горожане будут передвигаться по столичному региону.

— Это запуск Большой кольцевой линии, самого большого в мире метрокольца, и двух новых диаметров — МЦД-3 и МЦД-4, призванных создать удобное и простое сообщение для миллионов пассажиров столичного региона, — подчеркнул Орлов.

При этом он напомнил, что вся эта деятельность ведется на фоне санкционного давления на Россию, однако отечественная производственная база позволяет развиваться сегодня независимо, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пригласил главу государства Владимира Путина на открытие Большой кольцевой линии метро. Собянин подчеркнул, что открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития метро, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный транспорт.