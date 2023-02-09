Число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до восьми
Число погибших при обрушении жилого дома в Новосибирске выросло до восьми. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области в четверг, 9 февраля.
Также в ведомстве сообщили, что на данный момент семеро пострадавших находятся в больницах города, еще двоих спасенных выписали на амбулаторное лечение.
Разбор завалов обрушившегося дома продолжается. В пресс-службе МЧС России сообщили, что для проведения работ привлечено более 390 человек и 90 единиц техники. Для поиска людей на месте происшествия задействовано четыре кинологических расчета.
Взрыв, о котором идет речь, произошел в жилом доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение здания.
Жителей дома эвакуировали и расселили по пунктам временного размещения. Рухнувшее здание восстанавливать не планируют, гражданам будет обеспечено новое жилье.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Двоих подозреваемых, которые занимались обслуживанием газовых плит в доме, задержали.