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Путин: Лучшая в мире страна — это Россия

Евгений Белоусов
Общество
Путин: Лучшая в мире страна — это Россия
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия является лучшей страной в мире. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) в четверг, 9 февраля.

— Лучшая в мире страна — это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто, — заявил он.

Так Путин отреагировал на слова гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова, который произнес «в других странах, лучших в мире» во время своего доклада о подготовке высококвалифицированных кадров в России, передает официальный сайт Кремля.

Накануне Путин заявил, что средства, силы и ресурсы в технологической сфере нельзя распылять, нужно сконцентрироваться на достижении целей развития и не позволять себе риска критической зависимости от зарубежных ресурсов.

Кроме того, российский лидер призвал молодых специалистов внимательно относиться к выбору научно-технологических приоритетов. Путин также добавил, что прежде всего необходимо сконцентрировать внимание на развитии технологий и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, а также энергетики и сферы безопасности.

Россия Владимир Путин
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