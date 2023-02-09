Исследование Одноклассников: 65 процентов пользователей Рунета не делятся своими данными для авторизации

Фото: Pixabay

К Международному дню безопасного интернета соцсеть Одноклассники запустила Центр безопасности пользователей, в котором собраны советы по защите своего профиля, а также как обезопасить себя от мошенников. В новом проекте ОК представили полную информацию о том, как соцсеть обрабатывает данные профиля, защищает от спама и борется с нежелательным контентом.

Также ОК совместно с командой исследований VK провели онлайн-опрос о том, как юзеры относятся к своей безопасности, заходя в интернет-сервисы. В общей сложности в исследовании приняли участие порядка 1200 пользователей Рунета в возрасте от 18 лет.

Из всех опрошенных 68 процентов считают свои пароли достаточно сложными. Более половины респондентов, а именно 57 процентов, указали, что не используют для авторизации инициалы, дату рождения, номер телефона.

36 процентов опрошенных заявили, что никогда не забывали свои данные для авторизаций. Однако две трети принявших участие в исследовании отметили, что забывали свои пароли и вынуждены были восстанавливать их при помощи электронной почты. Из всех опрошенных 65 процентов не делятся своими паролями. В прошлом году таких было на семь процентов меньше.

— Открытие Центра безопасности для пользователей ОК — это еще один шаг к повышению осведомленности пользователей о цифровой безопасности. Персональные рекомендации по защите профиля и статьи об основных угрозах помогают миллионам наших пользователей обезопасить свои данные и не попасться на уловки мошенников, — заявил директор по информационной безопасности социальной сети Одноклассники Денис Горчаков.

До этого сообщалось, что Одноклассники с 16 по 22 января провели серию видеоэкскурсий и опубликовали серию постов об определенной эпохе на примерах известных московских зданий. Благодаря инициативе пользователи соцсети познакомились с несколькими архитектурными стилями.