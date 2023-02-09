Медведев заявил о наращивании производства танков в России

Фото: er.ru

Россия нарастит производство танков и другой современной военной техники. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки, — заявил политик.

Речь идет о производстве и модернизации «тысяч танков», заявил Медведев в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что для российской армии в стране увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые смогут ликвидировать танки Abrams и Leopard. Так, предприятия российского военно-промышленного комплекса в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск артиллерийских снарядов «Краснополь».

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.