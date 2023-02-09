Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев заявил о наращивании производства танков в России

Евгений Жуков
Общество
Медведев заявил о наращивании производства танков в России
Фото: er.ru

Россия нарастит производство танков и другой современной военной техники. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки, — заявил политик.

Речь идет о производстве и модернизации «тысяч танков», заявил Медведев в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что для российской армии в стране увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые смогут ликвидировать танки Abrams и Leopard. Так, предприятия российского военно-промышленного комплекса в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск артиллерийских снарядов «Краснополь».

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.

Дмитрий Медведев Россия Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Восстание машин: чем может быть опасен искусственный интеллект

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Все мнения
О проекте