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Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью газете The Telegraph, что стал сильнее уважать президента России Владимира Путина.

— Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России, — заявил музыкант.

Он также заметил, что, «возможно, несправедливо» называл Путина гангстером. Уотерс отметил, что начал слушать подкаст The Duran, в котором ведущие комментируют мировые новости «с позиции политического реализма», и после этого стал больше уважать Путина.

Накануне музыкант выступил с речью на заседании Совета безопасности ООН. В ней Уотерс заявил, что спецоперация на Украине не была неспровоцированной. Тем не менее он подчеркнул, что считает ее «незаконным вторжением» и осуждает так же, как тех, кто спровоцировал ее.

Кроме того, Уотерс обратился к президентам США, России и Украины, а также к руководству Североатлантического альянса и Европейского союза и призвал их к скорейшему перемирию.