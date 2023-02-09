Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 12

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в четверг, 9 февраля.

— Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12, — цитирует собеседника ТАСС.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в жилом доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение здания. Жителей дома эвакуировали и расселили по пунктам временного размещения. Рухнувшее здание восстанавливать не планируют, гражданам будет обеспечено новое жилье.

Новый год начался чуть больше месяца назад, а в ряде городов России уже произошло не менее пяти крупных инцидентов, связанных со взрывом в жилых домах, причиной чего, по разным данным, становился взрыв бытового газа.

Да и 2022 год запомнился большим количеством аналогичных ЧП. Почему продолжают происходить подобные трагичные инциденты и есть ли шанс их избежать, выясняла «Вечерняя Москва».