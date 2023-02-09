Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 12

Евгений Жуков
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 12
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в четверг, 9 февраля.

— Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12, — цитирует собеседника ТАСС.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в жилом доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске. В результате произошло частичное обрушение здания. Жителей дома эвакуировали и расселили по пунктам временного размещения. Рухнувшее здание восстанавливать не планируют, гражданам будет обеспечено новое жилье.

Новый год начался чуть больше месяца назад, а в ряде городов России уже произошло не менее пяти крупных инцидентов, связанных со взрывом в жилых домах, причиной чего, по разным данным, становился взрыв бытового газа.

Да и 2022 год запомнился большим количеством аналогичных ЧП. Почему продолжают происходить подобные трагичные инциденты и есть ли шанс их избежать, выясняла «Вечерняя Москва».

Взрывы Новосибирск число жертв
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Восстание машин: чем может быть опасен искусственный интеллект

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Рабфак — первый шаг к знаниям: почему рабочие факультеты были вехой социальной политики СССР

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Все мнения
О проекте