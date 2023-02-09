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«С волками жить — по-волчьи выть»: Путин высказался об отношениях России с Западом

Евгений Жуков
Общество
«С волками жить — по-волчьи выть»: Путин высказался об отношениях России с Западом
Фото: Администрация президента РФ

На совещании с представителями авиационной отрасли президент России Владимир Путин вспомнил поговорку про волков, говоря про решения, за счет которых отечественные авиакомпании сохранили парк зарубежных самолетов, находившихся по большей части в лизинге. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства положительно оценил действия главы Министерства транспорта РФ Виталия Савельева.

— И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Сохранил отрасль, парк, объемы перевозок. Они даже расти начали. Причем мы никому не хамим. Мы же готовы и рассчитываться, но просто не можем обвалить отрасль, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

До этого Путин рассказал, что давно ругался с Савельевым из-за необходимости больших закупок отечественных самолетов. По его словам, нужно было больше внимания уделять закупкам отечественной техники.

В России полным ходом идут испытания пассажирского самолета Sukhoi Superjet New. Первый полет обновленного лайнера намечен на 2023 год. Что это за самолет и когда начнется его серийное производство — в материале «Вечерней Москвы».

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