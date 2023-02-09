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Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

Евгений Белоусов
В мире
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокировали
Фото: shutterstock

Аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook* и Instagram*, которые были заблокированы уже больше двух лет, были восстановлены.

О намерении прекратить блокировку страниц Трампа «в ближайшие недели» стало известно еще в конце января. Однако предупреждалось, что если экс-президент опубликует запрещенный контент, то информацию удалят, а Трампа заблокируют на срок от одного месяца до двух лет — в зависимости от серьезности нарушения, передает Reuters.

Осенью прошлого года был разблокирован аккаунт Трампа в Twitter. Такое решение было принято после того, как за это высказалось большинство участников опроса, проведенного владельцем соцсети, бизнесменом Илоном Маском.

За первые десять часов после разблокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на его страницу подписалось более 52 миллионов подписчиков.

При этом Трамп еще ничего не публиковал на странице, однако его аккаунт отображается со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки под ними.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

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