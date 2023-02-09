Футбольный клуб «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения

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Футбольный клуб «Хатайспор» не будет продолжать выступление в этом розыгрыше турецкого чемпионата из-за последствий, вызванных землетрясением. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил глава TFF Мехмет Бююкекши.

Матчи, как уточняется, планировались на 3-4 марта. Однако «Хатайспор» отправил письмо, где подтвердил, что не будет доигрывать матчи, передает слова Бююкекши ТАСС.

До этого турецкое управление по ликвидации стихийных бедствий сообщило, что число погибших при катастрофических землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей.

После трагедии различные ученые стали выдвигать теории о начале значительных сейсмических изменений в ближневосточном регионе, а также о смещении Аравийской плиты. О том, к чему эти явления могут привести, «Вечерняя Москва» узнала у доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинеца.