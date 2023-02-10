Flightradar заметил американский самолет-разведчик у места взрыва на «Северных потоках»

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За последствиями взрыва на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море ранним утром 26 сентября 2022 года наблюдал самолет-разведчик США P-8A Poseidon, следует из данных сервиса Flightradar24.

По информации шведских и датских сейсмологов, информация от которых поступила на следующий день после инцидента, первый взрыв на газопроводе «Северный поток» неподалеку от острова Борнхольм произошел в 02:03 по летнему европейскому времени.

В архиве полетов на портале нет данных о норвежском самолете, который мог сбросить буй, однако там сохранился трек полета «Посейдона», прибывшего в район происшествия ровно через час после взрыва.

По данным Flightradar, американский самолет-разведчик прилетел из Атлантики, затем, пройдя над Данией, подлетел к Борнхольму, после чего заправился над Польшей. После этих манипуляций Poseidon вернулся к норвежскому острову и около 04:45 сделал полный круг точно над районом взрыва, начав снижение. Уйдя в сторону от места происшествия, самолет постепенно снизился до 2 200 метров, после чего отключил транспондер.

Как заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, трек с Flightradar подтверждает версию американского публициста Саймона Херша о причастности США к подрыву газопровода.

По его словам, Poseidon в районе теракта зафиксировал выход потоков газа из трубопровода и провел мониторинг района на предмет наличия в нем кораблей и субмарин, которые в теории могли стать свидетелями произошедшего.

США отрицают свою причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», считая свои объяснения на этот счет заслуживающими доверия. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.