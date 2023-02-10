Фото: Минобороны РФ

Польские наемники изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил активист подполья города.

— Теперь (польские наемники — прим. «ВМ») — в Очакове и в Рыбаковке, эти твари перебрались туда. На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку, — рассказал он.

При этом полиция вновь отказывается заниматься расследованием. Также активист подполья анонсировал несколько акций возмездия, сообщает РИА Новости.

В январе член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош заявил, что наемники из Польши пришли в украинские войска не для поддержки Киева, а чтобы вернуть свои территории. По его мнению, поляки всегда с презрением относились к украинцам: «считали их холопами», подавляли язык и культуру. Бартош подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский хватается за соломинку, поэтому пытается привлечь поляков на сторону Украины, предоставляя им определенные преимущества в стране.

В декабре 2022 года плененный украинский солдат сообщил, что солдаты ВСУ подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников. Чаще всего до украинцев домогались поляки и американцы.