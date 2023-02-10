МИД Китая прокомментировал расследование Херша о «Северных потоках»

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Если расследование журналиста Сеймура Херша о «Северных потоках» соответствует действительности, то американские власти должны объясниться перед мировым сообществом. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

— Мы обратили внимание на соответствующую публикацию, — сказала она.

Взрывы на «Северных потоках» негативно повлияли на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду. По ее словам, Вашингтон должен будет понести ответственность и «объясниться перед мировым сообществом», сообщает РИА Новости.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а затем ее активировали норвежцы.

На мировой арене назревает серьезный скандал из-за расследования Херша, в котором тот называет виновников взрыва на газопроводах «Северный поток». Чем известен журналист, кто, как и зачем по его мнению совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, а также что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».