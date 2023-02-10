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Приметы и советы

Психологи рассказали, чего больше всего боятся мужчины в отношениях

Ирина Игнатенко
Общество
Психологи рассказали, чего больше всего боятся мужчины в отношениях
Фото: Unsplash

Эксперты составили подборку самых распространённых опасений представителей сильного пола по поводу жизни в паре.

Так, в начале отношений многие мужчины боятся не понравиться будущей теще. Парню неприятно осознавать, что родительница избранницы может быть настроена против него и, возможно, станет отговаривать дочь от отношений.

Также многих пугает перспектива постоянного контроля со стороны женщины. Парни не хотят в глазах знакомых или друзей оказаться «под каблуком», потому контроль со стороны возлюбленной их нередко пугает.

Кроме того, многие мужчины боятся показать свои настоящие эмоции. От представителей сильного пола в каких-то конкретных ситуациях ожидают определенных реакций, они стараются соответствовать ожиданиям, передает Life.ru.

Ранее психолог Ирина Леонова рассказала, почему возникает ревность в отношениях. По ее словам, человек ревнует по нескольким причинам. Это могут быть детские психотравмы, «недолюбленность» в раннем возрасте, а также пережитый акт насилия и генетическая предрасположенность, передает Nation news.

Доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, почему россияне, особенно мужчины, редко обращаются за помощью к психологам.

Мужчины Отношения Психология
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