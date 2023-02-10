Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Знаменитого борца Каирова подстрелили во время ссоры на улицах Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Знаменитого борца Каирова подстрелили во время ссоры на улицах Москвы
Фото: Pixabay
Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке столицы злоумышленники подстрелили бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Азамата Каирова. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 10 февраля.

По словам собеседника «ВМ», 24-летний спортсмен поссорился с неизвестными мужчинами в ночь с четверга на пятницу возле ресторана быстрого питания на Волгоградском проспекте. В процессе конфликта один из оппонентов Каирова достал травматический пистолет и выстрелил в борца.

Спортсмен получил ранение груди и был госпитализирован. Нападавших разыскивают.

Другой борец погиб в поезде дальнего следования Москва — Владикавказ. Уроженца Северной Осетии Георгия Гаглоева нашли мертвым на остановке в Ростове-на-Дону.

Спорт Оружие Знаменитости Москва Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте