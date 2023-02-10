Знаменитого борца Каирова подстрелили во время ссоры на улицах Москвы

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Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На юго-востоке столицы злоумышленники подстрелили бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Азамата Каирова. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 10 февраля.

По словам собеседника «ВМ», 24-летний спортсмен поссорился с неизвестными мужчинами в ночь с четверга на пятницу возле ресторана быстрого питания на Волгоградском проспекте. В процессе конфликта один из оппонентов Каирова достал травматический пистолет и выстрелил в борца.

Спортсмен получил ранение груди и был госпитализирован. Нападавших разыскивают.

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