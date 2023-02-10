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Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата

Араз Салехов
Общество
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата
Фото: Администрация президента РФ

Министерство иностранных дел России может по праву гордиться своими славными традициями. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме в честь Дня дипломата.

— Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества, — говорится в сообщении.

Российский лидер добавил, что российская дипломатия позволила развить отношения со странами евразийского пространства, ближневосточного региона, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает сайт Кремля.

В декабре 2022 года глава РФ поздравил сотрудников и ветеранов государственной корпорации «Росатом» с 15-летием холдинга. По его словам, сотрудники холдинга неизменно уделяют особое внимание реализации проектов в различных сферах страны: ядерная медицина, освоение арктических территорий, обеспечение ядерного паритета России и многое другое. Путин пожелал Росатому всего наилучшего и успешного выполнения намеченных планов.

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