Российские военные ликвидировали украинский миномет под Авдеевкой

Фото: Минобороны РФ

Российские военные во время артиллерийской дуэли под Авдеевкой уничтожили минометный расчет боевиков Украины. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает РИА Новости.

— Вооруженные силы России нанесли огневое поражение минометному расчету украинских войск в ночь на 8 февраля. Для ликвидации миномета противника они задействовали разведку, систему контрбатарейной борьбы, а также ствольную артиллерию и минометы, — говорится в сообщении.

До этого представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская система ПВО сбила в районе города Херсона самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также было уничтожено три пикапа, одна артиллерийская система М777 производства США и пять складов боеприпасов ВСУ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская система ПВО сбила в регионе беспилотный летательный аппарат. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.