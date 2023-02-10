Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты пояснили, почему выросла стоимость огурцов в магазинах Нижнего Новгорода

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты пояснили, почему выросла стоимость огурцов в магазинах Нижнего Новгорода
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Зимой 2023 года стоимость огурцов на прилавках нижегородских магазинов сильно выросла. Как сообщают местные жители, эти овощи продают по 300–500 рублей за килограмм. Эксперты пояснили, чем обусловлено резкое подорожание огурцов.

По словам одного из нижегородских оптовых поставщиков овощей и фруктов, стоимость в 500 рублей — это самая дорогая цена на рынке. Можно найти предложения гораздо дешевле этой отметки, но они все равно превышают показатели прошлых лет.

Рост стоимости огурцов собеседник NewsNN объясняет дефицитом, образовавшимся из-за недостатка тегеранских и турецких огурцов. Кроме того, зима — не сезон для выращивания огурцов, производство овощей в теплицах в это время года предполагает большие затраты.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, когда нужно сеять рассаду, чтобы получить хороший урожай.

Цены Овощи Нижний Новгород
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте