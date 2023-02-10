Эксперты пояснили, почему выросла стоимость огурцов в магазинах Нижнего Новгорода

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Зимой 2023 года стоимость огурцов на прилавках нижегородских магазинов сильно выросла. Как сообщают местные жители, эти овощи продают по 300–500 рублей за килограмм. Эксперты пояснили, чем обусловлено резкое подорожание огурцов.

По словам одного из нижегородских оптовых поставщиков овощей и фруктов, стоимость в 500 рублей — это самая дорогая цена на рынке. Можно найти предложения гораздо дешевле этой отметки, но они все равно превышают показатели прошлых лет.

Рост стоимости огурцов собеседник NewsNN объясняет дефицитом, образовавшимся из-за недостатка тегеранских и турецких огурцов. Кроме того, зима — не сезон для выращивания огурцов, производство овощей в теплицах в это время года предполагает большие затраты.

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