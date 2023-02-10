В Киеве и Харькове сообщили о новых взрывах

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Несколько новых взрывов прогремели в Киеве и Харькове. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил мэр города Виталий Кличко.

— Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях, — цитирует Кличко Lenta.ru.

По его словам, обломки ракет повредили крышу частного дома в Голосеевском районе и автомобиль.

Кроме того, о взрывах сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он рассказал, что удар был нанесен по критической инфраструктуре, поэтому в городе могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

До этого воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Она началась в 08:27 по местному времени (09:27 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стал Киев.

Кроме того, в Шепетовском районе Хмельницкой области оказался поврежденным объект критической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Сергея Гамалия, пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.