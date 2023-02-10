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Елена Самышина: Переформатирование экстренной помощи в Москве повысит качество обслуживания пациентов

Араз Салехов
Город
Елена Самышина: Переформатирование экстренной помощи в Москве повысит качество обслуживания пациентов
Фото: duma.mos.ru

Качество и скорость обслуживания москвичей при плохом самочувствии будут повышены благодаря переформатированию экстренной помощи в Москве. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила депутат Мосгордумы, доктор медицинских наук Елена Самышина.

По ее словам, в городе сейчас идет активное возведение медицинских учреждений нового типа, которых мэр Москвы Сергей Собянин определил как каркас оказания экстренной помощи.

— Они будут работать по самым современным стандартам: для их работы разработано 87 пошаговых алгоритмов, а сортировка пациентов будет организована по принципу триажа — разделения на три потока, исходя из степени тяжести больного. Такой подход положительно скажется на качестве и скорости обслуживания пациентов, — пояснила депутат.

Появление новых флагманских центров стоит ожидать в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ № 15 имени Филатова, ГКБ имени Буянова и других медучреждениях. По словам парламентария, в них оборудуют ряд гибридных операционных, что позволит помочь максимально широкому количеству нуждающихся в экстренной помощи. Для оснащения новых комплексов поступит до 10 тысяч единиц современного оборудования, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В январе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по вводу больниц и поликлиник в Москве в 2023 году. Так, 2023 год должен стать прорывным с точки зрения ввода новых больниц и поликлиник, подчеркнул он. В Москве должны заработать новый комплекс ИКБ № 1, детский корпус многопрофильного клинического центра «Коммунарка», скоропомощные стационарные комплексы и поликлиники для детей.

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