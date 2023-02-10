Кинолог Голубев рассказал о четырех способах общения, которые используют собаки

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У собак есть несколько способов общения друг с другом. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Так, собаки используют разные звуки для общения: лай, вой, визг, рычание. Например, с помощью лая и рычания собака может охранять территорию или обозначать границы.

Собака может сообщить о своих намерениях при помощи положения тела. С помощью тела собака может призывать к игре другую собаку или, напротив, заявить о своем нежелании общаться.

Собаки также общаются с помощью прикосновений. В коммуникации с другими животными собака может толкать другого питомца, кусать, тянуть. Все это позволяет ей передавать свои эмоции.

Также для собак большое значение имеют запахи. С их помощью собаки помечают территорию, узнают друг друга, передает «Радио 1».

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