Экономист Колташов предложил увеличить налог на доход предприятий

Фото: Pixabay

Директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов выступил с предложением увеличить налог на доход предприятий.

Эксперт напомнил, что настоящее время в России установлен налог в размере 15 процентов.

— Вероятно, его придется поднять до 40 процентов и ввести прогрессивный налог в 55 процентов, — отметил Василий Колташов в комментарии Общественной службе новостей.

По мнению экономиста, такие меры положат конец высасыванию денег из компаний с последующим оседанием их в офшорах.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российское правительство рассматривает с бизнесом вопрос выплаты крупными компаниями в 2023 году однократного добровольного взноса, передает Взгляд.ру.

До этого сообщалось, что в Государственную думу был внесен проект по допподдержке российской экономики. В рамках соответствующего документа предлагается ввести новый вид бюджетных кредитов для регионов страны — казначейских.