Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Инна Святенко: Вместе со строительством школ в Москве идет цифровое обновление сферы образования

Никита Худяков
Общество
Инна Святенко: Вместе со строительством школ в Москве идет цифровое обновление сферы образования
Фото: Пресс-служба Совфеда

Одновременно со строительством школ и детских садов в столице идет цифровое обновление сферы образования. Об этом сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Цифровые решения, современное высокоточное оборудование, искусственный интеллект помогают докторам быстро и точно ставить диагнозы, отслеживать ход лечения и его эффективность. Схожие процессы идут в образовании, — рассказала Святенко.

Она отметила, что вместе с отделкой зданий развивается цифровая составляющая образования. Святенко подчеркнула, что благодаря Московской электронной школе учителя имеют доступ к лучшим методикам, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичных педагогов научат выявлять речевые нарушения у детей на ранней стадии. Скрининг будет проходить в два этапа. На первом воспитатель или учитель начальных классов будет заполнять речевые опросники, с помощью которых сможет фиксировать речевые характеристики ребенка. На втором этапе на детей, внесенных по результатам заполнения опросников в группу риска, протокол скрининга будет заполнять учитель-логопед. Он вместе с родителями каждого ребенка определит необходимость дальнейшей работы со специалистами.

Цифровые технологии Образование Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте