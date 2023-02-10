Инна Святенко: Вместе со строительством школ в Москве идет цифровое обновление сферы образования

Фото: Пресс-служба Совфеда

Одновременно со строительством школ и детских садов в столице идет цифровое обновление сферы образования. Об этом сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Цифровые решения, современное высокоточное оборудование, искусственный интеллект помогают докторам быстро и точно ставить диагнозы, отслеживать ход лечения и его эффективность. Схожие процессы идут в образовании, — рассказала Святенко.

Она отметила, что вместе с отделкой зданий развивается цифровая составляющая образования. Святенко подчеркнула, что благодаря Московской электронной школе учителя имеют доступ к лучшим методикам, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичных педагогов научат выявлять речевые нарушения у детей на ранней стадии. Скрининг будет проходить в два этапа. На первом воспитатель или учитель начальных классов будет заполнять речевые опросники, с помощью которых сможет фиксировать речевые характеристики ребенка. На втором этапе на детей, внесенных по результатам заполнения опросников в группу риска, протокол скрининга будет заполнять учитель-логопед. Он вместе с родителями каждого ребенка определит необходимость дальнейшей работы со специалистами.