Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро восстановлено

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро восстановлено
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Восстановлено движение на Таганско-Краснопресненской метро после падения пассажира на пути. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 10 февраля.

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что на пути упал человек, из-за чего были увеличены интервалы следования поездов.

Похожий случай произошел на Арбатско-Покровской линии 27 января. Движение поездов было остановлено от станции «Курская» до «Партизанской».

Транспорт Москва Метро Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте