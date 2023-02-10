Путешествуем ВМесте
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Движение на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро восстановлено
Восстановлено движение на Таганско-Краснопресненской метро после падения пассажира на пути. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 10 февраля.
— Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее стало известно, что на пути упал человек, из-за чего были увеличены интервалы следования поездов.
Похожий случай произошел на Арбатско-Покровской линии 27 января. Движение поездов было остановлено от станции «Курская» до «Партизанской».
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