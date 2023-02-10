Минобороны: Войска России отразили высадку диверсантов ВСУ на левобережье Днепра

Фото: Минобороны РФ

Подразделения российской армии пресекли попытку высадки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в пятницу, 10 февраля.

— Личный состав немедленно занял свои подготовленные огневые позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ. В целях недопущения подхода к урезу воды подразделений противника российские воины периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские военные были обнаружены при помощи беспилотников. При исследовании местности через аппараты была замечена приближающаяся к берегу лодка.

После этого координаты возможной высадки были переданы командному пункту батальона, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте. Это связано с тем, что для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.