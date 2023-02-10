В Польше допустили закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией

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Польское руководство не исключает возможности закрытия оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

— Мы не исключаем, если речь идет о действиях Белоруссии, закрытия пограничных переходов с Белоруссией, — сказал политик.

Погранпереход в Бобровниках перестал работать 10 февраля с 14:00 по московскому времени. По информации пресс-секретаря польской погранохраны Анны Михальской, он в последний год был единственным в Подляском воеводстве погранпереходом, где происходило оформление перевозки товаров, передает ТАСС.

В середине января американский телеканал NBC сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.

По информации журналистов, украинские военнослужащие занимаются рытьем окопов в лесу в непосредственной близости от границы с Белоруссией, укрепляя 1,5-метровые земляные стены досками.

Начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин отреагировал на решение украинских властей, связанное с укреплением границы. Подобные работы являются дорогим и бесполезным мероприятием, считает он.