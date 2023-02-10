Британский генерал Джонс спрогнозировал потерю ВСУ ряда городов Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут потерять ряд крупных городов, среди которых — Харьков и Запорожье, а также отойти из Артемовска. Об этом заявил генерал британской армии Руперт Джонс.

— В ближайшие недели мы увидим много спекуляций. Я думаю, нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы все ожидаем, — сказал военный.

По мнению генерала, российские войска в скором времени могут одержать несколько крупных побед. Это приведет к тому, что украинская сторона потеряет контроль над несколькими городами.

Однако, как отметил Джонс, наиболее важные сражения назвать сейчас трудно, так как планы обеих армий остаются в секрете. Эксперт сравнил предстоящий этап спецоперации с «игрой в шахматы», передает Express.

До этого президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что может скрываться за словами американского лидера и не планирует ли Вашингтон затягивать боевые действия на многие десятилетия.