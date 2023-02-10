Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Британский генерал Джонс спрогнозировал потерю ВСУ ряда городов Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Британский генерал Джонс спрогнозировал потерю ВСУ ряда городов Украины
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут потерять ряд крупных городов, среди которых — Харьков и Запорожье, а также отойти из Артемовска. Об этом заявил генерал британской армии Руперт Джонс.

— В ближайшие недели мы увидим много спекуляций. Я думаю, нам всем должно быть ясно, что это будет не то, чего мы все ожидаем, — сказал военный.

По мнению генерала, российские войска в скором времени могут одержать несколько крупных побед. Это приведет к тому, что украинская сторона потеряет контроль над несколькими городами.

Однако, как отметил Джонс, наиболее важные сражения назвать сейчас трудно, так как планы обеих армий остаются в секрете. Эксперт сравнил предстоящий этап спецоперации с «игрой в шахматы», передает Express.

До этого президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что может скрываться за словами американского лидера и не планирует ли Вашингтон затягивать боевые действия на многие десятилетия.

Украина Спецоперации Россия Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте