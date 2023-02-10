Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Германии оценили расследование Херша по взрывам на «Северных потоках»

Евгений Жуков
В мире
Власти Германии оценили расследование Херша по взрывам на «Северных потоках»
Фото: Pixabay

Руководство Германии не имеет никаких достоверных сведений, способных подтвердить заключения американского публициста Сеймура Херша о подрывах на газопроводах «Северный поток». Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила представитель немецкого кабмина Кристиане Хофман.

Она напомнила, что Соединенные Штаты также отвергли заявления автора публикации о своей причастности к инциденту. При этом Хофман добавила, что ответственные органы тщательно расследуют инцидент с момента его совершения, включая генерального прокурора Германии, передает ТАСС.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил материал, в котором говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а затем ее активировали норвежцы.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США отрицают свою причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, а также что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

Россия Германия Расследования Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте