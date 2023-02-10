Власти Германии оценили расследование Херша по взрывам на «Северных потоках»

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Руководство Германии не имеет никаких достоверных сведений, способных подтвердить заключения американского публициста Сеймура Херша о подрывах на газопроводах «Северный поток». Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила представитель немецкого кабмина Кристиане Хофман.

Она напомнила, что Соединенные Штаты также отвергли заявления автора публикации о своей причастности к инциденту. При этом Хофман добавила, что ответственные органы тщательно расследуют инцидент с момента его совершения, включая генерального прокурора Германии, передает ТАСС.

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил материал, в котором говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», а затем ее активировали норвежцы.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США отрицают свою причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, а также что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».