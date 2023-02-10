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Пушилин объявил о начале эвакуации мирных граждан из Угледара в Волноваху

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин объявил о начале эвакуации мирных граждан из Угледара в Волноваху
Фото: vk/pushilindenis

Российские силы организовали эвакуацию мирных жителей из города Угледара в населенный пункт Волноваха. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место. Это Волноваха, — сказал он.

По словам Пушилина, Угледар на текущий момент является одним из самых горячих направлений. Украинские войска продолжают перебрасывать новые подразделения, что замедляет освобождение города. Несмотря на это, армия России уже закрепилась на юге населенного пункта, передает РИА Новости.

Помимо этого, Пушилин заявил, что сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике оценивается как стабильно напряженная. Ситуация осложняется регулярными обстрелами населенных пунктов со стороны украинских войск, добавил он.

Украина Спецоперации Денис Пушилин Эвакуация ДНР
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