Собчак подтвердила наличие у нее паспорта Израиля

Фото: roscongress / Максим Григорьев

Журналистка Ксения Собчак подтвердила наличие у нее израильского паспорта.

— Паспорт я получила, когда мир вокруг стал рушиться и стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью. Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что его нет. Ну а затем, учитывая уровень спекуляций вокруг моего имени, специально сообщать о его получении я не стала, — сказала телеведущая.

Помимо этого, она добавила, что посылала уведомление о получении израильского паспорта МВД России. Собчак также подчеркнула на своем YouTube-канале, что остается гражданкой Российской Федерации и продолжает платить налоги.

До этого Собчак опровергла недавно появившуюся в СМИ информацию о продаже ее частного дома. Она также заявила, что цена недвижимости намного выше озвученной.

Осенью 2022 года журналистка уже покидала Россию, однако вскоре вернулась, а ее особняк тогда пустовал. «Вечерняя Москва» разбиралась, что будет с недвижимостью знаменитости в том случае, если она окончательно уедет из страны.