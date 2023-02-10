Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

WP: Пентагон надеется возобновить сверхсекретные программы на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: Пентагон надеется возобновить сверхсекретные программы на Украине
Фото: defense.gov

Пентагон обратился к Конгрессу США с призывом вернуться к финансированию на Украине сверхсекретных программ, закрытых из-за начала специальной военной операции России. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Если сенаторы одобрят данную инициативу, командование войск спецназначения США сможет использовать солдат ВСУ для наблюдения за передвижениями военной техники Вооруженных сил России.

При этом неясно, вернется ли на Украину американское командование для управления программой или же инициатива будет контролироваться удаленно из соседних государств.

В статье говорится, что на финансирование этой меры будет тратиться около 15 миллионов долларов на ежегодной основе. Однако на фоне сложностей в нахождении компромисса среди членов Конгресса по вопросу выделения украинской стороне помощи трудно сказать, будет ли принято такое решение.

При этом сторонники программы уверены, что в сравнении с десятками миллиардов долларов, потраченных на вооружение ВСУ и восполнение собственного военного арсенала, это выгодная сделка, передает Washington Post.

Накануне стало известно, что группа американских конгрессменов внесла резолюцию, в которой потребовала от президента Соединенных Штатов Джо Байдена остановить военную помощь в интересах Украины.

Украина Пентагон США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте