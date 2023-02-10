WP: Пентагон надеется возобновить сверхсекретные программы на Украине

Фото: defense.gov

Пентагон обратился к Конгрессу США с призывом вернуться к финансированию на Украине сверхсекретных программ, закрытых из-за начала специальной военной операции России. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Если сенаторы одобрят данную инициативу, командование войск спецназначения США сможет использовать солдат ВСУ для наблюдения за передвижениями военной техники Вооруженных сил России.

При этом неясно, вернется ли на Украину американское командование для управления программой или же инициатива будет контролироваться удаленно из соседних государств.

В статье говорится, что на финансирование этой меры будет тратиться около 15 миллионов долларов на ежегодной основе. Однако на фоне сложностей в нахождении компромисса среди членов Конгресса по вопросу выделения украинской стороне помощи трудно сказать, будет ли принято такое решение.

При этом сторонники программы уверены, что в сравнении с десятками миллиардов долларов, потраченных на вооружение ВСУ и восполнение собственного военного арсенала, это выгодная сделка, передает Washington Post.

Накануне стало известно, что группа американских конгрессменов внесла резолюцию, в которой потребовала от президента Соединенных Штатов Джо Байдена остановить военную помощь в интересах Украины.