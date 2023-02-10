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Швейцария начала переговоры о совместных учениях с НАТО

Александр Афонин
В мире
Швейцария начала переговоры о совместных учениях с НАТО
Фото: Pixabay

Власти Швейцарии приступили к проведению переговоров по вопросу совместных с НАТО военных учений, Берн планирует направить своих офицеров в командную структуру альянса. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Федерального совета страны.

— В настоящее время обсуждаются варианты, включающие, например, развертывание швейцарского штаба и офицеров связи в командной структуре НАТО или участие в центрах передового опыта НАТО, — говорится в сообщении.

До этого лидер правоцентристской Свободной демократической партии Тьерри Баркарт заявил, что Швейцария готова отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину. По его мнению, отсутствие военной помощи Киеву означает косвенную поддержку России.

Директор Института политических технологий Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что Швейцария уже давно отказалась от нейтрального статуса. Однако страна сделала это не под внешним давлением, а в рамках консолидации западной цивилизации. Подобный вопрос для государства является ключевым.

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