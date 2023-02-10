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Приметы и советы

Власти Севастополя объяснили причину звуков выстрелов в городе

Александр Афонин
Общество
Власти Севастополя объяснили причину звуков выстрелов в городе
Фото: shutterstock

Слышимые в районе Артиллерийской бухты Севастополя звуки выстрелов связаны с проводимыми учениями военных, обстановка находится под контролем. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в пятницу, 10 февраля.

— Это тренировки наших военнослужащих ЧФ, идет плановое выполнение упражнений по стрельбе. В городе все спокойно, — написал Развожаев в Telegram-канале.

3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что новый пакет военной помощи Украине от США включает дальнобойные боеприпасы GLSDB. По его словам, Белый дом оставляет на усмотрение Киева возможность применения этих снарядов по Крыму.

Политолог Юрий Светов комментируя возможные удары по Крыму в беседе с «Вечерней Москвой», высказал мнение, что поставляемое из США и Европы оружие Киев обязательно используется для нанесения удара по полуострову. России нужно быть готовой защищать регион от новой атаки.

Также Светов объяснил в беседе с «ВМ», как Россия и западные страны отреагируют на удар по Крыму и какие цели могли передать Соединенные Штаты ВСУ. По словам эксперта, Киев и Запад чувствуют свою «полную безнаказанность».

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