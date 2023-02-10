Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минпромторг предложил установить долю для отечественной продукции в магазинах

Никита Худяков
Общество
Минпромторг предложил установить долю для отечественной продукции в магазинах
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Минпромторг предлагает установить долю для российских товаров на полках магазинов — обязать ретейлеров представлять у себя такую продукцию в определенном количестве. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

— Наша инициатива — ввести обязанность российского ретейла иметь на полках отечественные товары в определенном количестве, — цитирует Евтухова РИА Новости.

Отмечается, что три пункта будут установлены в качестве базовых критериев: товар находится под контролем граждан России, не имеющих другого гражданства; произведен в России, а права на товарный знак принадлежат гражданам России, не имеющим другого гражданства.

Евтухов добавил, что подобный подход позволит избежать поддержки иностранных товаров. Он отметил, что критерии могут быть откорректированы.

До этого сообщалось, что в России будет запущен эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов. Согласно новой технологии, сроки годности молочной продукции будут проверяться на кассе автоматически.

Минпромторг РФ Россия Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте