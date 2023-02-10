Минпромторг предложил установить долю для отечественной продукции в магазинах

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Минпромторг предлагает установить долю для российских товаров на полках магазинов — обязать ретейлеров представлять у себя такую продукцию в определенном количестве. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

— Наша инициатива — ввести обязанность российского ретейла иметь на полках отечественные товары в определенном количестве, — цитирует Евтухова РИА Новости.

Отмечается, что три пункта будут установлены в качестве базовых критериев: товар находится под контролем граждан России, не имеющих другого гражданства; произведен в России, а права на товарный знак принадлежат гражданам России, не имеющим другого гражданства.

Евтухов добавил, что подобный подход позволит избежать поддержки иностранных товаров. Он отметил, что критерии могут быть откорректированы.

До этого сообщалось, что в России будет запущен эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов. Согласно новой технологии, сроки годности молочной продукции будут проверяться на кассе автоматически.