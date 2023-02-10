В Турции под завалами нашли тела гражданки Белоруссии и ее ребенка

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Белорусские спасатели извлекли из-под завалов тела погибшей в Турции гражданки Белоруссии и ее ребенка. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

— Спасатели спецотряда «Зубр» МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в городе Кахраманмараш тел гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супруга погибшей, гражданина Турции, — говорится в сообщении.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что количество жертв землетрясения в стране увеличилось до 18 991 человека, из-за чего катастрофа стала самой разрушительной в истории страны после природного катаклизма 1939 года.

До этого стало известно, что спасатели нашли тело матери четырехлетней девочки, которую отец спас от смерти под завалами при помощи своих объятий. С начала чудовищной катастрофы ребенок находился дома вместе со своими родителями — 34-летней россиянкой Ириной Жорновой и ее мужем-турком Зеки.