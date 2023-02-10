Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров рассказал о деталях новой концепции внешней политики России

Евгений Жуков
В мире
Лавров рассказал о деталях новой концепции внешней политики России
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании в честь Дня дипломатического работника сообщил, что задача формирования благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства будет зафиксирована в новой концепции внешней политики России.

Глава МИД также указал, что именно на дипломатах в настоящее время лежит ответственность за осуществление решений, принимаемых российским правительством.

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин ориентирует дипломатов на формирование благополучной внешней среды для осуществления динамичного внутреннего развития страны.

Данная задача закреплена в доктринальных документах и обязательно будет отражена в обновленной концепции внешней политики, передает слова Лаврова ТАСС. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день работы по ее созданию подходят к концу.

До этого Лавров рассказал, что Россия способна выстоять в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников. По словам министра, в 2023 году дипломаты отмечают свой праздник «на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны».

Сергей Лавров Россия МИД РФ Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте