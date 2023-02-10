Лавров рассказал о деталях новой концепции внешней политики России

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании в честь Дня дипломатического работника сообщил, что задача формирования благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства будет зафиксирована в новой концепции внешней политики России.

Глава МИД также указал, что именно на дипломатах в настоящее время лежит ответственность за осуществление решений, принимаемых российским правительством.

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин ориентирует дипломатов на формирование благополучной внешней среды для осуществления динамичного внутреннего развития страны.

Данная задача закреплена в доктринальных документах и обязательно будет отражена в обновленной концепции внешней политики, передает слова Лаврова ТАСС. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день работы по ее созданию подходят к концу.

До этого Лавров рассказал, что Россия способна выстоять в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников. По словам министра, в 2023 году дипломаты отмечают свой праздник «на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны».