В Севастополе бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности

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Власти Севастополя приняли решение продлить на неограниченный срок действие «желтого» уровня террористической опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города в пятницу, 10 февраля.

Данный уровень вступил в силу с 18:00 10 февраля, срок действия предупреждения неограничен. Информация о его отмене будет сообщена дополнительно, отметили на официальном сайте правительства Севастополя.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», как Россия и страны Запада отреагируют на удар по Крыму со стороны Украины. По словам эксперта, если ВСУ нанесут удар по территории полуострова, Европейский союз и США не дадут никакой осуждающей реакции.

До этого стало известно, что в Брянской области установили высокий уровень террористической опасности на бессрочной основе. В пресс-службе регионального руководства отметили, что данный режим активен с 3 февраля.