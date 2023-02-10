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Приметы и советы

Пригожин назвал возможные сроки окончания спецоперации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин назвал возможные сроки окончания спецоперации на Украине
Фото: t.me/wagnernew

Специальная военная операция на Украине может завершиться в течение трех лет, точная дата зависит от конечной цели. Об этом заявил предприниматель, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу, 10 февраля.

— Если нам надо идти до Днепра, то тогда — года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то надо еще годика полтора–два поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то у меня есть свой идеальный план, — приводит слова Пригожина Telegram-канал WarGonzo.

До этого сроки завершения СВО были озвучены главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, спецоперация на территории Украины завершится до конца года. Чеченский лидер убежден, что Европа и Запад признают неправильными свои действия в отношении России.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что после окончания боевых действий на Украине страна сможет существовать в одном из трех форматов: раздел территории, решение конфликта по «корейскому сценарию» и смена киевского режима.

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