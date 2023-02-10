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Посол России Андреев заявил, что большинство техники с Запада попадает на Украину через Польшу

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол России Андреев заявил, что большинство техники с Запада попадает на Украину через Польшу
Фото: shutterstock

Порядка 90 процентов всей военной техники, поставляемой Украине западными странами, проходит через Польшу, которая играет роль транзитного коридора для ее переброски. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

— Так что Польша выполняет самые разнообразные функции по обеспечению западной военной поддержки Украины, — сказал Андреев в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, он добавил, что этот хаб также используется для «переброски наемников». Андреев подчеркнул, что именно в Польше работает большая часть миссии Евросоюза по военной поддержке Киева.

В республике, продолжил посол, активно работают предприятия по ремонту и обслуживанию западной техники, которая была передана на Украину.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение России является смыслом существования Варшавы.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. По его мнению, главная цель Североатлантического альянса — вести войну чужими руками.

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