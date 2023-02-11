Минторг США ввел санкции против шести структур из Китая, разрабатывающих аэростаты

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Министерство торговли Соединенных Штатов решило ввести экспортные ограничения в отношении шести китайских структур из-за того, что они якобы связаны с программами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по применению аэростатов.

Как говорится в извещении, размещенном в пятницу, 10 февраля, в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США, власти страны пришли к выводу, что действия этих организаций «противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики» США.

По версии Вашингтона, эти китайские организации вносятся в «черный список» за поддержку работы китайских военных по модернизации, в особенности аэрокосмических программ под эгидой НОАК, связанных с применением дирижаблей и воздушных шаров.

В результате вводимых рестрикций поставщики не смогут направлять подсанкционным юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении таких заявок будет действовать «презумпция отказа», то есть, вероятнее всего, такие заявки будут отклоняться в большинстве случаев. Санкции вступят в силу 13 марта, пишет ТАСС.

В пятницу, 10 февраля, американские военные сбили еще один некий «высотный объект» над штатом Аляска. Аппарат летел на высоте 12 километров и представлял некую опасность для гражданской авиации.

До этого, 3 февраля, китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь китайский МИД сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая.