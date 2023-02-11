Вин Дизель анонсировал съемки четвертой части «Хроник Риддика»

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Американский актер Вин Дизель и режиссер Дэвид Туи анонсировали новый фильм во франшизе «Хроники Риддика». Четвертая часть киновселенной с подзаголовком «Фурия» расскажет о новых приключениях главного героя, который наконец добирается до своей родной планеты и выясняет, что ее жители сражаются за свою жизнь с новым врагом.

Поставит картину Туи — тот же режиссер, что снимал остальные три части франшизы, он же выступит и сценаристом ленты. Когда конкретно начнутся съемки и предполагаемая дата премьеры новой части не разглашается. При этом известно, что фильм не стоит ждать в ближайшие годы, пишет «Чемпионат».

«Хроники Риддика» — научно-фантастическая серия фильмов с Вином Дизелем, которая повествует о галактическом преступнике Риддике с планеты Фурия. Он практически с самого детства оказывается втянут в войну с таинственными некромонгерами, уничтожающими на своем пути целые планеты.

В мае 2021 года Вин Дизель признался в любви к России и заявил, что хочет снять фильм в Москве. По словам актера, он не раз фантазировал о съемках одной из частей «Форсажа» в российской столице.